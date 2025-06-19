У Києві не працюють QR-квитки в наземному транспорті: як оплатити проїзд

Київська міська адміністрація попереджає про технічний збій і тимчасову зміну умов контролю проїзду

Зранку 19 червня 2025 року в наземному транспорті Києва неможливо скористатися QR-квитками. Зазвичай вони зчитуються валідаторами, втім, поки пасажири не можуть скористатися цією можливістю. Такі ситуації час від часу трапляються, у Київпастрансі обіцяють якнайшвидше усунути проблему.

У Київській міській державній адміністрації зазначають,що йдеться лише про наземний транспорт. Через несправність у системі оплати проїзду наразі можуть не спрацьовувати QR-квитки, які зазвичай зчитуються валідаторами. Фахівці працюють над усуненням збою, однак терміни відновлення функції поки не повідомляються. Пасажирам дозволили користуватися альтернативними способами оплати без загрози штрафів.

На період відновлювальних робіт пасажири можуть оплачувати проїзд транспортною карткою, банківською карткою або гаджетом з функцією NFC. КМДА також зазначила, що контролери комунального перевізника “Київпастранс” поки не штрафуватимуть пасажирів у разі неспрацювання QR-квитків. Про повернення повноцінної функціональності цієї опції обіцяють повідомити додатково.

Що відповідають в Кличка на петиції про валідатори, і як хитрі маршрутники “пилососять” зупинки, користуючись “Києвом Цифровим”

Нагадаємо, Інформатор вже декілька разів писав про різні петиції, подані киянами з приводу облаштування зручної системи оплати за проїзд у міських маршрутках. На першу, подану ще 2023 року, в Кличка відповіли: зробили все можливе, та самі маршрутники висловилися проти новації. Наприкінці 2024 року подали ще одну відозву до міської влади. У ній також підкреслюють – готівка у маршрутках створює небезпеку й незручності як для пасажирів, так і для водіїв.

Також ми розповідали про те, що водії маршруток у Києві користуються електронним сервісом від “Києва Цифрового”, який дозволяє їм побачити, де на маршруті їдуть автобуси чи тролейбуси. Хитрі маршрутники випереджають комунальний транспорт, і, їдучи перед ним, “пилососять” зупинки громадського транспорту, збираючи пасажирів, що чекають там. // Інформатор