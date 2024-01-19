Під Черніговом зіткнулися фура та шкільний автобус: є постраждалі (фото)

ДТП з фурою та шкільним автобусом сталася у Чернігівському районі зранку 19 січня. Внаслідок аварії троє осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області у Facebook.

Аварія сталася близько 7:30 19 січня. Відомо, що на трасі під Черніговом зіштовхнулися вантажівка та шкільний автобус.