Під Черніговом зіткнулися фура та шкільний автобус: є постраждалі (фото)
ДТП з фурою та шкільним автобусом сталася у Чернігівському районі зранку 19 січня. Внаслідок аварії троє осіб постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області у Facebook.
За попередніми даними, в ДТП постраждали троє осіб: двоє дорослих та дитина.
На місці інциденту працюють поліцейські Чернігівського райуправління та слідчий з розслідування злочинів у сфері транспорту. Обставини ДТП встановлюються.