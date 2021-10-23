Під Дніпром підлітка вбила залізобетонна плита

В селі Обухівка біля обласного центру під час будівництва в приватному будинку на підлітка впала залізобетонна плита, він загинув на місці.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.

Трагедія сталася ввечері 22 жовтня на вулиці Комсомольській. Неповнолітній 2005 року народження помер від отриманих травм на місці. Щоб дістатися до його тіла, знадобився кран, яким змогли підняти плиту. Тільки після цього рятувальники змогли витягти тіло неповнолітнього. Причини трагедії і всі обставини встановлять правоохоронці. // Іван МОЗГОВИЙ, «ФАКТИ»