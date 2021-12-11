ПІд Дніпром у зіткненні фури та легковика загинули двоє людей (фото)

На Дніпропетровщині свідки витягали тіла людей з понівеченої автівки

На Дніпропетровщині на трасі на Київ сталася аварія – зіткнулися автомобіль ВАЗ і вантажівка DAF. Очевидці витягли постраждалих з легковика, але вони померли по дорозі в лікарню.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, ДТП сталася поблизу села Карабинівка у Павлоградскьому районі. Удар був такої сили, що від легковика нічого не залишилося, а фура перекинулася на бік, передає Depo.Дніпро.

Рятувальникам вдалося запобігти займанню транспортних засобів. Поліція з’ясовує усі обставини ДТП.