Під Києвом автомобіль підірвався на російській міні (фото)

Сьогодні зранку у Київській області на російській міні підірвався вантажний автомобіль. Водій значних ушкоджень не дістав.

Про це інформує ДСНС України у Київській області, передає УНН.

Як повідомили, 10 червня о 10:13 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про те, що поблизу хутора Почепин Макарівського СТГ вантажний автомобіль підірвався на міні.

Рятувальники встановили, що автомобіль DAF з причепом, який був наповнений піском, підірвався на міні та загорівся. Водій значних ушкоджень не дістав.

Пожежу локалізовано о 10:29 та повністю ліквідовано о 10:53. На гасіння пожежі залучили 5 пожежників та 1 одиниця техніки.