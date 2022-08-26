Під Києвом п’яний скутерист збив поліцейського

Нетверезий водій мотоскутера «Defiant» збив поліцейського. Порушення сталося в Броварському районі Київщини.

Подія сталася під підсилених заходів у святкові дні. 24 серпня близько 22 години в селі Шевченкове водій мотоскутера Defiant, перебуваючи напідпитку, виїхав на дорогу без захисного шолома. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

Вимогу поліцейського зупинитись, свідомо проігнорував, намагався уникнути відповідальності та збив правоохоронця.

В результаті 20-річного сержанта поліції госпіталізували. Правоохоронець отримав травму голови та перелом ноги. 28-річний правопорушник зараз теж перебуває у лікарні.

Експертиза показала, що вміст алкоголю в крові кермувальника перевищила допустиму норму в 6 разів (1,3 проміле).

За фактом заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов’язків, слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 2 ст. 345 ККУ]. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 5 років.