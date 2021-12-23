Під Одесою зіткнулись три вантажівки, водії двох загинули

Біля селища Доброслав на автошляху Одеса-Вознесенськ зіткнулись дві вантажівки МAN та автопотяг DAF. Водії перших двох транспортних засобів загинули.

Аварія в Одеській області сталася увечері 22 грудня. За попередньою інформацією, водій автопотягу МAN, рухаючись у бік Вознесенська, намагався об’їхати припаркований на узбіччі легковик.

Виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з вантажівкою такої ж марки.

Унаслідок лобового зіткнення обидва водії віком 62 та 55 років від отриманих травм загинули на місці.

Із автівками зіткнувся також автопотяг DAF, який рухався позаду першої вантажівки в бік Вознесенська. Унаслідок аварії водій DAF не постраждав.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління Нацполіції Одеської області. // Діло