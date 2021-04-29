Під Рівним батько переїхав маленького сина трактором

У Сарненському районі Рівненської області тракторист переїхав власного п’ятирічного сина, якого взяв у кабіну під час обробки земельної ділянки.

Як повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги в Facebook, дитина випала під час руху транспорту і потрапила під колесо.

В результаті у хлопчика діагностували перелом основи черепа, закриту черепно-мозкову травму і тупу травму живота.

Про те, що трапилося медики повідомили поліції. Висновки правоохоронців наразі не відомі. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»