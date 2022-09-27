Підриви чи саботаж? Що відомо про аварійну ситуацію на «Північних потоках»

Російські газопроводи у Балтійському морі вийшли з ладу. Сьогодні на “Північних потоках” виявили витоки, деякі сторони обережно говорять про можливу диверсію та підриви.

РБК-Україна наводить все, що відомо про надзвичайну подію на газопроводах.

Що сталося

Увечері 26 вересня різко впав тиск на газопроводі “Північний потік” , яким російський газ дном Балтійського моря поставляється до Німеччини. До цього оператор “Північного потоку-2” повідомив, що тиск у його трубі впав зі 105 бар до 7. Незважаючи на те, що його так і не було введено в експлуатацію, його встигли заповнити 300 млн кубометрів газу за кілька днів до того, як Німеччина скасувала запуск.

Берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії були негайно оповіщені про аварійну ситуацію. Пізніше стало відомо, що газ із “Північного потоку-2” потрапив у море, влада Данії закликала кораблі триматися подалі від острова Борнхольм через витік.

Три витоки

Вдень 27 вересня стало відомо про один витік на “Північному потоці-2” та два на “Північному потоці-1”. На момент аварії жоден із трубопроводів не перекачував газ, але паливо знаходилося в них під тиском. Надзвичайні події до їх усунення не дозволять запустити поставки газу.

Витік на “Північному потоці-1” виявлено на ділянці між Росією та Данією, на другому газопроводі – в економічній зоні Швеції та в економічній зоні Данії. При цьому дві останні знаходяться близько один до одного на північний схід від датського острова Борнхольм.

Ще одна російська агресія?

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав витоки на газопроводах спланованою агресією Росії проти Європейського союзу.

“Масштабний “витік газу” – це не що інше, як спланований Росією теракт і акт агресії у напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для України. Особливо німецькі”, – написав він у своєму Twitter.

Газопроводи могли підірвати

Про те, що версії Подоляка можуть не розходитися з істиною, стало відомо ближче до вечора 27 вересня. За словами сейсмолога Шведської національної сейсмічної мережі Бьорна Лунда, у районі виявлених витоків було зафіксовано кілька вибухів.

Зокрема, данські та шведські вимірювальні станції зареєстрували два підводні вибухи в районі, де проходять газопроводи.

“Немає сумнівів у тому, що це були вибухи… Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Немає сумнівів, що це був вибух. У нас навіть була станція у Гноші, яка зафіксувала ці дані”, – зазначив сейсмолог. що у цьому районі точно не проводяться військові навчання.

Грубий саботаж

Поліція Швеції розпочала попереднє розслідування інциденту, який спричинив витік на “Північному потоці-1”. Наразі він кваліфікований як грубий саботаж.

“Ми склали звіт, і класифікація злочину – грубий саботаж”, – наводить The Guardian слова неназваного представника шведської поліції.

Що кажуть у світі

США

На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, навмисне виведення газопроводів з ладу не вигідне ані для Європи, ані для Росії.

“Витоки знаходяться на стадії розслідування. Перші звіти вказують на те, що це могло бути результатом атаки або чогось на кшталт саботажу, але це перші звіти, і ми ще не підтвердили цей факт. Але якщо ця інформація підтвердиться, то це явно не в чиїхось інтересах”, – заявив він.

Росія

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков розцінює інцидент як абсолютно безпрецедентну ситуацію.

“Зараз не можна виключати жодного варіанту. Справді, йдеться про якісь руйнування в трубі, поки що незрозуміло, якого характеру. Ми надзвичайно стурбовані цими новинами”, – заявив він.

Данія

Прем’єр-міністр Метте Фредеріксен заявила, що не можна виключати ймовірність саботажу.

“Ми говоримо про три витоки з деякою відстанню між ними, і тому важко уявити, що це збіг”, – зазначила вона.

Норвегія

Міністр нафти та енергетики Норвегії Терьє Аасланд погоджується з головою данскього уряду.

“Виходячи з інформації, яку ми бачили досі, багато що вказує на акти саботажу”, – заявив він.