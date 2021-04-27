Украина высылает российского консула в Одессе
Украина в ответ на высылку украинского дипломата из России объявила «persona non grata» российского консула в Одессе. Он должен покинуть страну до 30 апреля.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
В заявлении МИД снова выразил протест в связи с тем, что вчера МИД России объявил «persona non grata» сотрудника посольства Украины в Москве. Данный шаг расценивается как продолжение антиукраинской кампании.
Украинская сторона отвергает обвинения в том, что дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.
«Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — сообщили в МИД и обвинили Россию в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях и постоянной дипломатической практики.
В ответ МИД Украины объявил консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля 2021 года.
«В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ», — добавили в МИД.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге задерживали украинского консула Александра Сосонюка якобы «при получении информации закрытого характера». После чего его выдворили из России.
В ответ на это МИД Украины объявил «persona non grata» старшего дипломата посольства России Евгения Черникова. Он уже покинул страну. // РБК-Украина