Украина высылает российского консула в Одессе

Украина в ответ на высылку украинского дипломата из России объявила «persona non grata» российского консула в Одессе. Он должен покинуть страну до 30 апреля.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины .

В заявлении МИД снова выразил протест в связи с тем, что вчера МИД России объявил «persona non grata» сотрудника посольства Украины в Москве. Данный шаг расценивается как продолжение антиукраинской кампании.

Украинская сторона отвергает обвинения в том, что дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

«Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — сообщили в МИД и обвинили Россию в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях и постоянной дипломатической практики.

В ответ МИД Украины объявил консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля 2021 года.

«В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ», — добавили в МИД.