На Харківщині поліція вилучила з неблагополучної родини трьох дітей

У помешканні, де мешкали двоє хлопчиків 5 і 6 років та півторарічна дівчинка, панував безлад та антисанітарія. Їх батьки зловживають спиртними напоями, вихованням дітей не займаються. Вирішується питання про позбавлення їх батьківських прав.

8 лютого поліцейські Чугуївського районного управління поліції спільно з працівниками соціальної служби у справах дітей Чкаловської селищної ради навідалися до родини, де 24-річна матір та 31-річний батько виховують трьох дітей. Родина перебуває на обліку соціальних служб, жінку неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Батьки не займаються вихованням дітей, ніде не працюють та зловживають спиртними напоями. Поліцейські вже неодноразово робили їм зауваження.

Під час перевірки правоохоронці застали голодних дітей у занедбаному помешканні. По будинку були розкидані речі, на столі знаходились недоїдки та брудний посуд. У помешканні панували безлад та антисанітарія, батьки напередодні вживали спиртне, на дітей уваги не звертали. Працівники поліції та соціальної служби прийняли рішення про вилучення дітей та передачу їх до патронатної родини.

Батьків притягнули до відповідальності за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вирішується питання про позбавлення їх батьківських прав.

Відділ комунікації поліції Харківської області