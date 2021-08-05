На Хмельниччині у ДТП загинув 5-річний хлопчик

У Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області внаслідок перекидання вантажного автомобіля загинув п’ятирічний хлопчик.



Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

“4 серпня о 12:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в с. Бережанка Чемеровецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району сталася дорожньо-транспортна пригода – під час руху автодорогою перекинувся вантажний автомобіль,” — йдеться у повідомленні.

У вантажівці перебував хлопчик, який загинув на місці.

Причини й обставини події з’ясовують правоохоронці. // Діло