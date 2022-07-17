Підтверджено загибель восьми українців з екіпажу Ан-12 у Греції

Інформацію про вантаж літака перевізник не надав.

Українська «Авіакомпанія «Меридіан» підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції.

Про це повідомив генеральний директор «Меридіану» Денис Богданович, інформує DW.

Усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України. Інформацію про вантаж літака він не надав і пояснив, що «деталі уточнюються». У компанії «Меридіан» причину катастрофи пов’язують з технічною несправністю у повітрі.

У МЗС підтвердили, що літак перевозив «небезпечний вантаж».

«Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак АН-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії — відмова одного із двигунів», — написав речник МЗС Олег Ніколенко.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі консульства України в Салоніках створено оперативний штаб. На місце катастрофи вже прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцями Греції.