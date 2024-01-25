Після авіатрощі російського Іл-76 у морг було доставлено лише п’ять тіл, що відповідає кількості членів екіпажу — розвідка

За словами Юсова, напередодні кожного обміну окупанти попереджають українську сторону, що перевозитимуть полонених авіатранспортом. Учора такого попередження не було.

Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що учора на літаку Іл-76 повинні були летіти військово-політичні VIPи Росії, але в останній момент сідати на борт повітряного судна їм заборонили спецслужби. Під час ефіру на “Радіо Свобода” він запевнив, що українська сторона вже знає імена людей, про яких йде мова, під час міжнародного розслідування вони будуть озвучені.

Про те, що ці люди повинні були бути на борту, у ГУР МО дізналися вже після авіатрощі.

“До місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл, що відповідає кількості особового складу екіпажу літака”, – розповів також Юсов.

За словами розвідника, раніше, коли РФ доставляла військовополонених на обмін з допомогою авіатранспорту, то попереджала про це українську сторону, аби було гарантовано “режим тиші”. Цього разу відповідні повідомлення не надходили.

Нагадаємо, вранці 24 січня у Бєлгородській області впав літак ВКС Росії Іл-76(RA-78830). Ймовірний напрямок руху – “Бєлгород-Осколець”, що свідчить про те, що борт віддалявся від кордону з Україною.