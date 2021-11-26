По всей Украине объявлено штормовое предупреждение (карта)

В Украине из-за мощного ветра до завтрашнего дня объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

«В ближайший час, с удержанием до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с», — сообщают синоптики.

Как отмечается, из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине сегодня, 26 ноября

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +7°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +8°.

В Луцке — облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.

В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +5°.

В Тернополе 26 ноября ночью будет +3°, днем +6°,облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +6°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +3°…+9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу — небольшая облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Виннице будет +4°…+7°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +6°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Полтаве — небольшая облачность, температура воздуха -1°…+4°.

В Одессе 26 ноября — небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +11°.

В Херсоне в пятницу ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью +8°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -3°…+3°, небольшая облачность.

В Харькове — небольшая облачность, температура ночью -3°, днем +3°.

В Днепре сегодня температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +3°…+9°.

В Краматорске сегодня будет ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +3°.

В Северодонецке — ясно и безоблачно, температура ночью -4°, днем +4°. // УНИАН