По всьому Києву перевищено показник забрудненості повітря

Більшість районів позначені «червоним» — це означає, що повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу.

По всьому Києву 25 лютого спостерігається підвищений рівень забруднення атмосферного повітря.

Згідно з даними Saveecobot, найбільший індекс забруднення — 184 — спостерігався на вул. Академіка Вербицького, що на лівому березі столиці.

Більшість районів столиці позначені «червоним». Цей рівень означає, що повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.

«Помаранчевий» може спричинити «дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей», — йдеться на сайті.

Згідно з даними сервісу IqAir, Київ сьогодні зайняв 10 місце по забрудненості серед мегаполісів різних країн.