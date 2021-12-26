На Южном Буге провалились под лед и утонули двое детей

На реке Южный Буг в Кировоградской области провалились под лед двое детей, их тела уже нашли.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

26 декабря в 14:50 в ГСЧС поступила информация, что в поселке Завалье Голованевского района на реке Южный Буг провалились под лед и исчезли 2 детей.

«В 15:30 было найдено тело одного ребенка, в 17:30 было найдено тело второго ребенка», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлечено 8 человек (из них 3 водолаза) и 3 единицы техники (в том числе 1 лодка).