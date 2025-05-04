Поблизу кордону на Закарпатті виявили тіло чоловіка

Під час патрулювання у гірській місцевості прикордонники Мукачівського загону знайшли тіло людини.

Це сталося вчора близько 16:00 біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський.

На місце події викликали рятувальників та поліцію для проведення подальших слідчих дій.

ДПСУ