Побитий казахстанськими поліцейськими українець не може добитись справедливості

На систематичні побої та здирництво з боку поліцейських Талгара поскаржився заарештований громадянин України, повідомляє видання Orda.kz.

Михайла Чудакова затримали за «незаконне культивування заборонених до обробітку рослин, які містять наркотичні речовини», ще на початку 2024 року. На даху його будинку у селі Бесагаш співробітники УПН ДП Алматинської області знайшли марихуану, яку він вирощував на гідропоніці. 16 січня його взяли під варту та відправили в ІТТ управління поліції Талгарського району.

Фото Карини Сейткожанової

Вперше Чудаков про те, що його б’ють поліцейські, заявив 1 лютого. Його прохання викликати йому в ІТТ лікаря співробітники установи проігнорували. Клопотання про проведення медичного огляду свого підзахисного заявила його адвокат. Проте їй відмовили у задоволенні клопотання. Чому поліцейські пояснювати не стали.

І лише після того, як Чудакову стало погано, в ізолятор викликали бригаду швидкої допомоги. Медики після огляду діагностували у нього закриту травму грудної клітини зліва. Тобто факт побиття Чудакова підтвердили лікарі офіційним висновком та сигнальним листом.

Вдруге заарештованого, за його словами, побили співробітники ІТТ міста Талгара 27 травня 2024 року.

«Через погане самопочуття Михайла Чудакова довелося зателефонувати до 103 і викликати бригаду швидкої допомоги. Вони надали йому першу медичну допомогу та діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, періорбітальну гематому, контузію лівого ока. За фактом завдання побоїв ми написали до прокуратури Талгарського району, щоб вони вжили заходів щодо поліцейських ізолятора тимчасового тримання. Доклали довідку з районної лікарні», про це розповіла його адвокат Каріна Сейтшкіранова.

І лише після цього 27 травня 2024 року цей факт зареєстрували в управлінні поліції Талгарського району та направили до районної прокуратури.

За два дні цей матеріал потрапив до управління власної безпеки ДП Алматинської області.

«Але слідчий Анастасія Атапіна не стала морочитися і надіслала матеріали справи до управління адміністративної поліції ДП Алматинської області, — обурюється адвокат затриманого. — Це не дрібне хуліганство, щоб його відписувати адміністративній поліції? Били хлопця не заарештовані, як він, а поліцейські. І цю обставину ми довели неодноразовими його зверненнями до ЦРЛ Талгарського району та служби 103».

За словами Сейткожанової, згідно із законом РК «Про правоохоронну службу» слідча мала заяву зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ДП Алматинської області. А вже потім негайно розпочати службове розслідування. Адже в діях співробітників ІТТ управління поліції міста Талгара були ознаки кримінального правопорушення.

«Тілесні ушкодження, які Чудаков отримав, перебуваючи в ізоляторі тимчасового утримання УП міста Талгара, гадаю, достатні, щоб порушити кримінальну справу не лише за фактом побиття. Більше того, Атапіна не приїхала до Чудакова, не взяла в нього пояснювальну та не призначила судово-медичної експертизи. Тобто співробітниця обласного управління власної безпеки, незважаючи на те, що у матеріалах є факти кримінального правопорушення з підтверджуючими документами про отримання тілесних ушкоджень, навмисне матеріали направила до УАП», пояснює Сейтшкіранова.

Фото довідки надала дружина Михайла

Адвокат вважає, що в діях слідчого УСБ Алматинської області Анастасії Атапіної є факти приховування: