Под Днепром 11-летний мальчик госпитализирован с отравлением наркотиками

В Павлограде Днепропетровской области 11-летний мальчик накурился травы. Ребенка госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на ИА «Мост-Днепр».

Инцидент произошел 7 сентября. Бригадам «скорой» поступил вызов о том, что 11-летний ребенок накурился травы и находится в тяжелом состоянии. Приехавшие на вызов медики, оказали всю необходимую в таких случаях помощь на месте и увезли в детское лечебное учреждение с подозрением на отравление неуточненными наркотиками.

В Павлоградскую больницу интенсивного лечения привезли мальчика 11 лет с диагнозом: «Острое отравление неуточненными наркотиками», — сказал директор Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

Откуда ребенок взял наркотик — предстоит выяснить правоохранителям.