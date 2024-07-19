У роботі Нової пошти та Sense Bank стався збій
Одночасно дві компанії повідомили про технічні збої.
У роботі Нової пошти та банку Sense стався технічний збій. Нова пошта повідомила, що його причину вже з’ясували, роботу відновлять найближчим часом.
Відповідне повідомлення компанія опублікувала в X о 9:23. Про відновлення роботи повідомлять додатково.
“Друзі, у нас стався технічний технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів у звʼязку із деякими програмними оновленнями”, – йдеться у повідомленні.
Sense банк о 9:22 повідомив, що не працює:
- Відображення продуктів, карток та рахунків
- Перекази та обмін валют
- Оплата послуг
- Покупка облігацій та автоцивілки
- Відкриття депозитів та кредитів
- Збірки та довідки
Нова пошта – великий поштовий оператор, який надає логістичні послуги в Україні та за кордоном. Sense банк – український банк, належить державі. // LB.ua