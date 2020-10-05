При пожаре в российском Ногинске погибла семья специалиста в области пожарной безопасности

Страшный пожар в частном секторе подмосковного Ногинска в ночь на 4 октября превратил дом в пепелище и унес жизни троих человек. Определить причину огненной трагедии будет сложно.

Как стало известно «МК», двухэтажный деревянно-рубленный дом на улице Кутузовская размерами 8 на 8 метров, облицованный кирпичом, заполыхал около 2.00. Хозяин жилища — автор ряда патентов в области пожарной безопасности, всю жизнь отработавший во Всероссийском НИИ противопожарной обороны 83-летний, полковник в отставке Геннадий Тимофеевич Земский. В доме пенсионер жил с 76-летней супругой. Время от времени стариков навещали две дочки с мужьями, детьми и внуками.

В минувшие выходные на ночевку осталась младшая дочь (она военный пенсионер, как и отец, работала во ВНИИ ПО) с 13-летней дочерью, а также муж второй дочери с 7-летней дочкой и 12-летним сыном.

На втором этаже расположилась дочь с внучкой, в другую комнату заняла супруга пенсионера. Другие члены семейства заночевали на первом этаже. Дом был оборудован центральными коммуникациями.

Очаг пожара был на втором этаже. От чего возникло возгорание — неясно, в этом предстоит разобраться пожарным дознавателям. Перекрытия в доме деревянные, потому пожар быстро распространился. Спавшие на первом этаже мужчины успели проснуться. Муж дочери хозяина спас двоих детей и помог выбраться престарелому родственнику. А мансарду на втором этаже охватил огонь. Второй этаж обрушился. Все люди погибли, их тела обгорели. Выживший хозяин дома в шоковом состоянии. Возможно, когда он придет в себя, то сможет выдвинуть версию возгорания. Геннадий Тимофеевич – крупный специалист в области огнеопасных свойств органических и неорганических материалов, автор патентов на различные составы по тушению металлов.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий, по предварительным данным причиной пожара могла статья неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело по факту смерти трёх человек в результате пожара.