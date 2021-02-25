На Харьковщине в столкновении автобуса и легковушки погибли два человека (фото)

На трассе «Харьков-Сумы» в Харьковской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус сообщением «Богодухов-Харьков», в результате ДТП погибли два человека.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в области.

ДТП произошло 25 февраля примерно в 8:21 на 49-м километре трассы «Харьков-Сумы» в селе Крысин Богодуховского района Харьковской области.

«Авария произошла с участием легкового автомобиля ВАЗ 2109 и пассажирского автобуса «Эталон» маршрута «Богодухов-Харьков». В результате ДТП в легковом автомобиле погибли: водитель, мужчина 1949 г.р., и пассажирка, женщина 1950 г.р. Водитель другого транспортного средства и 10 пассажиров автобуса не пострадали», — говорится в сообщении.

К проведению аварийно-спасательных работ было привлечено подразделение ГСЧС на специальном аварийно-спасательном автомобиле. Спасатели с помощью специального инструмента разрезали кузов покореженной легковушки и достали тела погибших.

По данным полиции области, следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом.