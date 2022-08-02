Поліція встановлює місцеперебування неповнолітньої мешканки Івано-Франківська (фото)

Відділ ювенальної превенції в Івано-Франківській області розшукує 16-річну дівчину, яка 1 серпня близько 14:00 пішла з дому та по даний час її місце перебування невідоме.

Зникла – Чечель Анастасія Олександрівна, 2006 року народження, мешканка Івано-Франківська.

Прикмети розшукуваної: зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся довге, чорного кольору, очі карі, має сережку в носі з лівої сторони.

Неповнолітня була одягнена в спортивні шорти чорного кольору, кофту сірого кольору на замку та сірі кросівки. Також мала із собою коричневу сумку.

Правоохоронці звертаються до громадян та ЗМІ, які зможуть допомогти встановити місцеперебування Чечель Анастасії, або надати іншу корисну інформацію, просимо негайно телефонувати на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, 0961350454.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини