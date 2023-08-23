У Кременчуці в ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст

До Кременчуцького райуправління поліції 22 серпня, близько 22:20, надійшла інформація від місцевих мешканців, що на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Тараса Бульби міста Кременчук сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Skoda та мотоцикла. Поліція відкрила кримінальне провадження.

За попередньою інформацією слідства, сталося зіткнення автомобіля Skoda, під керуванням водія 2000 року народження, та мотоцикла Hyosung GT, під керуванням місцевого водія, 2006 року народження.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, від яких помер в кареті екстреної медичної допомоги. Окрім того, пасажирка мотоциклу, 2006 року народження, отримала легкі тілесні та доставлена до місцевої лікарні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(за матеріалами Кременчуцького райуправління поліції)