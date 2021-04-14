Под Днепром обнаружили живого младенца в полиэтиленовом пакете

Вечером 13 апреля в городе Каменское прохожие обнаружили живого ребенка младенческого возраста. Его оставили возле железнодорожного переезда.

Об этом сообщает Dnepr.info со ссылкой на пресс-службу полиции города Каменского.

Как сообщила пресс-офицер полиции Елена Тимченко, ребенка нашла женщина, которая гуляла с собакой. Она услышала его крик и плач. Малыш был завернут в грязные пеленки и полиэтиленовый пакет. Полицейские вызвали скорую помощь, чтобы спасти его от переохлаждения. Сейчас медики занимаются ребенком. Работает оперативно-следственная группа.