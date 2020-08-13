Под Днепром пропал несовершеннолетний парень (фото)

В городе Новомосковске Днепропетровской области разыскивают 17-летнего Луку Татаринова.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Как стало известно, 7 августа 17-летний парень ушел из реабилитационного центра и до сих пор его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост около 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, коротко стриженные (бокс), глаза светлые.

Был одет: футболка (цвет неизвестен), шорты (цвет неизвестен), кроссовки с серыми вставками или черные резиновые тапочки.

Просьба ко всем, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении несовершеннолетнего Луки Татаринова, обратиться по телефонам 102, (096) 739-54-67, 099-298-85-36.