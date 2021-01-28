Под Днепром разыскивают пропавшего без вести 15-летнего подростка (фото)

В селе Новые Вербки Днепропетровской области разыскивают пропавшего без вести 15-летнего Сергея Кочергу, который 24 января перестал выходить на связь, а 27 января позвонил отцу и сообщил, что отправился в город Киев.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Приметы: рост до 160 см, средней полноты, лицо круглое, глаза карие, коротко стриженный, волосы темно-русые прямые. Был одет в кожаную дубленку.

Известно, что Сергей неоднократно оставлял место постоянного проживания и посещал различные города Украины за пределами Днепропетровской области.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего Сергея Кочерги, просьба сообщить в Павлоградский отдел полиции по телефонам (099) 921-51-60, (066) 414-57-35 или на линию «102».