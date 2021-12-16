На Полтавщине ребенок погиб во время пожара, пока мать ходила в магазин
Матери грозит до 8 лет тюрьмы.
В Лубнах Полтавской области во время пожара жилого дома погиб полуторагодовалый ребенок, которого мать оставила одного.
Об этом пишет Суспільне.
По словам пресс-секретаря областного ГСЧС Светланы Рыбалко, 31-летняя женщина оставила малыша одного, а сама пошла в продуктовый магазин.
Около 22:00 мать вернулась и увидела в доме задымление.
В ГСЧС утверждают, что женщина пыталась спасти ребенка, но сама отравилась продуктами горения. Тело уже мертвого малыша обнаружили на полу у двери.
Женщину доставили в реанимацию, ее состояние – средней тяжести, сообщил Суспільному заместитель главного врача Лубенской больницы интенсивного лечения Владимир Колода.
Огонь уничтожил мебель и вещи, которые были в употреблении.
В настоящее время на месте происшествия продолжаются следственные действия. Тело направили в бюро судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить причины смерти ребенка.
Правоохранители начали уголовное производство по части 3 статьи «оставление в опасности».
Санкция от 3 до 8 лет лишения свободы. // УНИАНTweet