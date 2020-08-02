Под Днепром в результате взрыва неизвестного предмета подростку оторвало пальцы рук

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В Новомосковском районе Днепропетровской области подросток принес домой взрывоопасный предмет и пытался самостоятельно его разобрать. В этот момент предмет взорвался, в результате чего мальчику оторвало три пальца рук.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Под Днепром подросток игрался взрывоопасным предметом, мальчику оторвало пальцы рук. Новости Днепра

Несчастный случай произошел в селе Попасное вчера, 31 июля, около 05:00 утра. 13-летний подросток принес домой неизвестный предмет. Когда мальчик начал его разбирать, то предмет взорвался у него в руках. От сильного удара мальчику оторвало три пальца на руках. Пострадавшего госпитализировали.

По предварительной информации, взрывоопасным предметом был электродетонатор или капсюль-детонатор. На месте инцидента работала полиция и взрывотехники. В доме, где произошло событие, было обнаружено и изъято 44 учебные мины ПФМ – 1, два тубуса от РПГ-18 и РПГ-22.

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