Под Днепром в результате взрыва неизвестного предмета подростку оторвало пальцы рук

В Новомосковском районе Днепропетровской области подросток принес домой взрывоопасный предмет и пытался самостоятельно его разобрать. В этот момент предмет взорвался, в результате чего мальчику оторвало три пальца рук.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Несчастный случай произошел в селе Попасное вчера, 31 июля, около 05:00 утра. 13-летний подросток принес домой неизвестный предмет. Когда мальчик начал его разбирать, то предмет взорвался у него в руках. От сильного удара мальчику оторвало три пальца на руках. Пострадавшего госпитализировали.

По предварительной информации, взрывоопасным предметом был электродетонатор или капсюль-детонатор. На месте инцидента работала полиция и взрывотехники. В доме, где произошло событие, было обнаружено и изъято 44 учебные мины ПФМ – 1, два тубуса от РПГ-18 и РПГ-22.