В Україні зафіксовано 705 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу зафіксовано 705 нових випадків COVID-19. Захворіли 28 дітей та 18 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 464 особи;
- летальних випадків – 51;
- одужало – 1 719 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 49 038 (зокрема методом ПЛР – 20 913, методом ІФА – 9 743);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 382.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 235 801 особа;
одужало – 2 168 387 осіб;
летальних випадків – 52 391;
проведено ПЛР-тестувань – 10 861 246.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 231 випадок;
Вінницька область – 17 випадків;
Волинська область – 10 випадків;
Дніпропетровська область – 31 випадок;
Донецька область – 28 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 3 випадки;
Запорізька область – 24 випадки;
Івано-Франківська область – 7 випадків;
Київська область – 56 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 29 випадків;
Миколаївська область – 16 випадків;
Одеська область – 41 випадок;
Полтавська область – 11 випадків;
Рівненська область – 11 випадків;
Сумська область – 21 випадок;
Тернопільська область – 3 випадки;
Харківська область – 41 випадок;
Херсонська область – 26 випадків;
Хмельницька область – 12 випадків;
Черкаська область – 25 випадків;
Чернівецька область – 5 випадків;
Чернігівська область – 8 випадків.Tweet