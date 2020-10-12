Под Киевом пропала несовершеннолетняя девушка (Ребенок найден!)

В Вышгородском районе пропала девочка-подросток. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

16-летняя Евгения Кичко 11 октября около 15-30 уехала из дома на квардроцикле и не вернулась.

Пропавшая проживала в селе Ровжи на улице Охотничья

Рост пропавшей — 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, лицо овальное, глаза зеленые.

Была одета в светлую кофту, черные брюки, светлые кроссовки и красная шапку. // kiev.sq.com.ua