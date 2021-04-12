Под Киевом пьяный помощник депутата устроил ДТП и пытался скрыться

В Вышгороде под Киевом пьяный помощник депутата районного совета устроил ДТП и пытался скрыться с места аварии. Об этом dtp.kiev.ua сообщил в Facebook, показав фото фигуранта.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 апреля.

Водитель автомобиля Daewoo Lanos ударил стоявшее рядом авто, и пытался скрыться, но ему помешали другие участники движения. Когда же на место ДТП прибыли патрульные, фигурант показал им удостоверение помощника депутата Вышгородского районного совета. Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»