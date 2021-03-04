Под Винницей при пожаре в запертом доме погиб ребенок

В селе Некрасово Винницкой области из-за халатности родителей в результате пожара погибла двухлетняя девочка, а ее шестилетняя сестра попала в реанимацию.

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

Трагедия произошла, когда родители растопили печь и оставили детей одних дома. При этом двери они закрыли за замок.

Когда мать вернулась, она выбила окно, но одна из дочерей уже погибла.

По словам соседей, дом горел несколько часов, но никто этого не видел из-за его расположения.

Пожарные говорят, что возгорание произошло у печи. При этом телевизор, который стоял в нескольких метрах от печки, полностью расплавился.

Шестилетнюю Ульяну госпитализировали, она сейчас в коме в реанимации. У ребенка поражение дыхательной системы, так как она надышалась угарным газом, и поражение легких.

Мать в больницу к девочке не приходит. Соседи говорят, что она злоупотребляет спиртными напитками, а дети были неухоженные и часто голодные.

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В полиции начали сразу два уголовных производства. За недосмотр за детьми и нарушение правил пожарной безопасности.

Маме и отчиму девочек грозит до 8 лет лишения свободы. // Голос