У Хмельницькому районі 34-річний водій ВАЗу загинув у зіткненні з вантажівкою (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 15 листопада, близько 10:00 години на автодорозі сполученням «Стрий – Ізварине» неподалік с. Малиничі Розсошанської тергромади.

Зіткнулися вантажний автомобіль «Renault Premium» під керуванням 56-річного жителя Івано-Франківської області та автомобіль «ВАЗ», за кермом якого перебував 34-річний місцевий житель. Внаслідок автопригоди водій легковика від отриманих травм загинув на місці події.

За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області