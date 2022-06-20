Погода: в Україні оголосили I рівень небезпечності (карта)
На завтра у багатьох областях України оголосили штормове попередження.
На вівторок, 21 червня, в багатьох областях України оголосили штормове попередження через погіршення погоди.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, 21 червня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, очікуються грози. Також завтра у західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, за словами синоптика Наталки Діденко, в Україну йде холодний атмосферний фронт, який принесе похолодання. Разом зі зниженням температури очікуються дощі та потужний вітер. // УНІАНTweet