Поліцейські Броварщини встановлюють обставини смертельної ДТП (фото)

11 січня, близько 13:50 години між селами Богданівка та Шевченкове 47-річний чоловік керуючи автомобілем «УАЗ» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з авто «Volkswagen Bora» під керуванням 32-річного водія.

Внаслідок автопригоди пасажир «УАЗ» від отриманих травм загинув.

На місці аварії працювали працівники слідчого управління поліції Київщини та співробітники Броварського районного управління поліції.

Після встановлення усіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Працівники поліції Броварщини закликають водіїв бути обачними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху!

Відділ комунікації поліції Київської області