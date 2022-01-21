Поліцейські Буковини просять допомогти розшукати безвісти зниклого хлопця (фото)

22-річний уродженець села Шишківці (Новоселицького р-н) Чернівецького району вийшов із тимчасового місця проживання в селі Рукшин Дністровського району 19 січня приблизно о 21:00 і досі його місцезнаходження невідоме.

Зі слів дівчини, з якою розшукуваний проживав, він повідомив що їде до батьків в село Шишківці, однак до рідного дому не повернувся.

Прикмети розшукуваного: худорлявої тілобудови, зріст – приблизно 160-165 сантиметрів. Із собою мав рюкзак з теплими речами та великий термос.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування Ігоря Паращака – прохання терміново повідомити до відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського районного відділу поліції за номерами телефонів: 0662348113, 0957647040 або на спецлінію «102».

Національна поліція України