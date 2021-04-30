Поліцейські Києва розшукують 16-річного хлопця, який пішов із дому та не повернувся (фото)

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення місця знаходження неповнолітнього.

До Деснянського управління поліції від 39-річної місцевої мешканки надійшло повідомлення про те, що її син, Пільчуй Ігор Олексійович, 2004 року народження, 23 квітня пішов із дому на проспекті Лісовому та не повернувся. За фактом події слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутній.

Прикмети зниклого: на вигляд 16-18 років, зріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся світле, коротке, сіро-блакитні очі. Був одягнутий у чорну куртку із зображенням Міккі Мауса, чорні вельветові штани та сірі кросівки.

Поліцейські звертаються до всіх, хто володіє інформацією про зниклого та може допомогти у встановленні його місця перебування, повідомити за номерами чергової частини Деснянського управління поліції: 044-515–87–83, 067-650-69-22 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва