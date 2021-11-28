У Львові патрульні поліцейські розбили чотири припарковані авто (фото)

Вранці у неділю, 28 листопада, патрульні на службовому авто Skoda Rapid вчинили аварію на вул. Шота Руставелі. Поліцейські розбили і своє авто, і ще чотири припарковані на вулиці машини.

У ДТП ніхто не постраждав, повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції.

Патрульні рухалися вулицею Шота Руставелі зі сторони центру. Аварія сталася біля будинку №30. За інформацією поліції, патрульний, який був за кермом, не впорався з керуванням і в’їхав у припарковане авто, яке за інерцією вдарило машину, яка стояла попереду, а та вдарила наступне авто, яке також штровхнуло ще один автомобіль. Загалом патрульний розбив чотири машини.

У коментарі ZAXID.NET повідомили, що аварія сталася о 07:15. За кермом службового авто поліції був 29-річний інспектор. Він зіштовхнувся із припаркованим Volkswagen Passat, який по інерції вдарив Renault Scenic, той штовхнув ще авто Skoda Kodiaq, який в свою чергу зіткнувся з Volkswagen Golf.

На поліцейського, який спричинив ДТП склали протокол.