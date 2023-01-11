Поліцейські та соцпрацівники рятували дворічну дитину, яку горе-матір покинула на три дні

Про ситуацію поліцейським повідомив житель одного із сіл Дубрівської громади Звягельського району. Два дні тому його 20-річна сестра покинула у нього своє дитя і пішла.

Про жінку відомо, що вона сама виховує 2-річного хлопчика, звична до алкоголю і раніше вже притягувалась до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Цього разу ювенальні поліцейські та соцпрацівники, які прибули за викликом заявника, побачили, що дитина потребує лікарського обстеження і нагляду. Тож було прийнято рішення про поміщення хлопчика до медзакладу разом із дядьком.

Жінка з’явилась у лікарню увечері наступного дня. Свою відсутність пояснила приватними справами. За нехтування обов’язками по вихованню малолітньої дитини поліцейські склали відносно неї адмінматеріали за ст. 184 КУпАП.

Водночас комісія виконкому сільради прийняла рішення про негайне вилучення дитини із сім’ї. Наразі хлопчик знаходиться під опікою медиків.

Нагадаємо, за інформацією Управління превентивної діяльності ГУНП Житомирщини, упродовж минулого року правоохоронці області задокументували понад 2,2 тисячі випадків батьківського недогляду за дітьми.

Відділ комунікації поліції Житомирської області