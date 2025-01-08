Поліцейські встановлюють обставини «сімейної» ДТП в Одеському районі (фото)

Унаслідок автопригоди, що сталася 7 січня близько 20-ї години між населеними пунктами Великий Дальник та Розселенець, постраждала одна людина.

Поліцейські попередньо встановили, що 35-річний водій автомобіля «Volkswagen Golf» під час обгону не впорався з керуванням, виїхав з дороги та допустив перекидання легковика.

В автівці разом із водієм були 29-річна дружина та 2-річна донька. Чоловіка медики оглянули на місці, йому допомога не знадобилась, а жінку та дитину доправили до лікарні. З дівчинкою попередньо все добре, а в її матері діагностували різні тілесні ушкодження.

Наразі співробітники територіального підрозділу поліції встановлюють всі обставини автопригоди. Водія перевірили на стан сп’яніння – він був у тверезому стані. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські вкотре закликають водіїв бути уважними та обережними за кермом, особливо в негоду, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Одеське районне управління поліції № 2