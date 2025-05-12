Київрада vs електросамокати: їх оголосили реальною загрозою для пішоходів

У столиці розроблять єдині для усіх операторів ринку правила паркування мікромобільного транспорту на тротуарах, окрім цього, усі користувачі мають знати й розуміти правила його використання.

У Київраді провели робочу зустріч за участі депутатів, представників КМДА, патрульної поліції міста й компаній-операторів прокату мікромобільного транспорту (електросамокатів та велосипедів). Йшлося про ситуацію з безпекою для пішоходів. Справа в тому, що з моменту підписання Меморандуму про правила експлуатації таких засобів спливло вже чимало часу, і виникла потреба переглянути документ.

Про робочу зустріч, проведену 12 травня 2025 року, повідомили у Київраді . Там зазначили, що правила користування електросамокатами і електровелосипедами потребують перегляду. Причина – у хаотичному розміщенні таких транспортних засобів на тротуарах, а також напрацюванні культури поведінки користувачів мікромобільного транспорту.

“Ще у 2021 році місто підписало з операторами Меморандум про дотримання правил експлуатації. На жаль, із початком воєнного стану низка компаній перестали виконувати взяті на себе зобов’язання, з’явились нові оператори, значно зросла кількість самокатів, а культура їх використання відсутня”, – зауважила Леся Петрівська, уповноважена Київради з прав осіб з інвалідністю.

Петрівська додала, що місто повинно гарантувати не лише мобільність, але й безпеку, передбачуваність і доступність пересування для усіх киян. А, раз так, – треба переглянути правила, прийняті 4 роки тому: електричні самокати й велосипеди й самі вже перетворилися на “бар’єрне середовище” у місті.

“Безпека пішоходів передусім. У результаті нашої зустрічі оператори зобов’язались переглянути умови Меморандуму. Крім того, місто визначить спеціальні місця для паркування електросамокатів та електровелосипедів, щоб припинити хаос на тротуарах”, – сказала Петрівська.

У підсумку, у Києві перегоянуть порядок користування мікромобільними транспортними засобами. На зустрічі домовилися створити робочу групу, яка розробить нові правила, і зрештою їх оформлять у проєкт рішення, який розглядатиме Київрада. // Інформатор