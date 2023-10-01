Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП у Чернівецькому районі (фото)

Сьогодні, 1 жовтня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими у селі Тарашани. Внаслідок аварії загинув водій автомобіля та травмувалася пасажирка транспортного засобу.

Для з’ясування обставини на місці пригоди працювали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції.

Попередньо працівники поліції з’ясували, що 74-річний житель Дніпропетровської області не впорався з керуванням автомобіля «Volkswagen Tiguan» та допустив перекидання транспортного засобу.

У результаті ДТП водій легковика отримав травми несумісні з життям та загинув на місці події. 72-річну пасажирку, жительку Дніпропетровської області, медики госпіталізували до лікарні для надання необхідної допомоги.

Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області