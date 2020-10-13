Поліція Черкащини просить допомогти встановити місце перебування неповнолітнього (фото)

12 жовтня Варченко Максим Вікторович пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Зараз правоохоронці вживають заходи для розшуку неповнолітнього.

Прикмети: зріст близько 156 см, волосся коротке, світле, худощавої тіло будови, очі голубого кольору, картавить.

Був одягнений: жилетка темно-синього кольору, кофта з капюшоном салатового кольору, чорні кросівки. Мав при собі рюкзак темно-синього кольору.

Поліція звертається до громадян з проханням допомогти у пошуках дитини. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного – прохання терміново повідомити за номером спецлінії «102».

Сектор комунікації поліції Черкаської області