Поліція Дніпра розшукує 13-річну дівчину (фото)

2 вересня близько 00.50 Дарʼя Трусько пішла з місця мешкання в Соборному районі міста та наразі її місце перебування не відоме.

Прикмети: зріст близько 156 см, худорлявої статури, волосся чорне курчаве, карі очі.

Була одягнута: чорна футболка, білі кросівки, сірі шорти.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітньої Трусько Дарʼї, 2010 року народження, просимо повідомити за телефонами

(0562) 46 50 02, (096) 31 10 524 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП