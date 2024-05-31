Суд покарав львів’янина, який посадив 9-річну дитину за кермо BMW та хизувався цим

Сихівський районний суд Львова визнав 31-річного львів’янина винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Чоловік посадив свою 9-річну пасербицю за кермо авто BMW та хизувався цим. Саме завдяки оприлюдненому відео його розшукала поліція. Суд оштрафував Степана Дусика на 1700 грн.

На розгляд справи у Сихівському районному суді Львова Степан Дусик не прийшов. Справу розглянула суддя Оксана Беспальок, яка дослідила усі матеріали та визнала чоловіка винним у недбалому ставленні до батьківських обов’язків, призначивши йому 1700 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Додамо, що у судовому реєстрі є кілька справ про адмінправопорушення львів’янина на ім’я Степан Дусик. Йдеться про порушення ПДР, вчинення ДТП, дрібне хуліганство, а також є й кримінальна справа. У 2020 році львів’янину Степану Дусику суд призначив річний іспитовий термін за насилля щодо поліцейських. Водій здійснив заборонений розворот, автомобіль зупинили поліцейські, до яких Степан Дусик почав проявляти агресію та матюкатись. Поліцейські вирішили одягнути на порушника кайданки, Степан Дусик вдарив одного з патрульних по голові, а іншого притиснув до панелі автомобіля. У суді порушник визнав свою провину та просив вибачення у поліцейських. // Zaxid.net