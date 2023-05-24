Поліція Дніпра розшукує 14-річну дівчину (фото)

24 травня близько 07.30 Маргарита Бурлуцька пішла з місця мешкання в с. Хуторо-Губиниха Новомосковського району та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 165 см, худорлявої статури, очі карі, чорне довге волосся.

Була одягнута : чорна спідниця, чорна футболка.

Якщо Вам відома будь-яка інформація про місце перебування неповнолітньої Маргарити Бурлуцької, 2008 року народження, просимо повідомити за телефонами (097) 595-30-82, (096) 285-80-00, (067) 603-73-39 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області