Поліція Дніпропетровської області продовжує пошуки 6-річного Василя Подкуйко (фото)

Дитина зникла ввечері 7 липня у селі Проточі Царичанського району. Досі його місце перебування невідоме.

Другу добу тривають пошукові роботи. До розшуку 6-річного Василя залучено близько 200 поліцейських різних служб, пошуково-рятувальний кінологічний загін «Антарес», волонтери, місцеві жителі.

При пошуку правоохоронці використовують дрон з тепловізором, прочісують ліс, обстежують берег ріки, поступово розширюючи територію пошуку. Операція з розшуку дитини триває.

Зниклий хлопчик не розмовляє. На вигляд має 6 років, коротке русяве волосся, карі очі, повну статуру. Дитина вийшла з дому без одягу.

У разі виявлення дитини чи будь-якої інформації про її місце перебування, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.

Національна поліція України