Суд призупинив указ Трампа про скасування видачі громадянства за правом народження

Федеральний суддя Дебора Бордман у штаті Меріленд видала національну заборону на виконання указу президента Дональда Трампа, який мав на меті скасувати автоматичне надання громадянства за правом народження.

Про це повідомляє CNN.

Суддя зазначила, що указ Трампа суперечить 14-й поправці до Конституції США, яка гарантує громадянство всім особам, народженим на території країни. Вона підкреслила, що “громадянство є найціннішим правом, прямо наданим 14-ю поправкою до Конституції”.

Указ “суперечить чіткому викладу 14-ї поправки, суперечить 125-річному правовому прецеденту Верховного суду і йде врозріз з 250-річною історією отримання громадянства за народженням”, – заявила суддя Бордман під час слухань 5 лютого.

“Жоден суд в країні ніколи не схвалював інтерпретацію президента. Цей суд не буде першим”, – сказала суддя.

Позов подали п’ять вагітних жінок та дві правозахисні організації з прав іммігрантів, які стверджували, що їхні майбутні діти можуть бути незаконно позбавлені громадянства через імміграційний статус батьків.

Раніше інший федеральний суддя в Сіетлі тимчасово заблокував цей указ, але його рішення мало обмежений термін дії. Рішення судді Бордман забезпечує федеральну заборону на виконання указу до завершення повного юридичного розгляду справи.

Довідково: “Указ Трампа, підписаний на початку його другого терміну, передбачав відмову у визнанні громадянства для дітей, народжених у США від батьків, які перебувають у країні нелегально або мають тимчасовий статус.

Адміністрація Трампа стверджує, що діти негромадян не підпадають під юрисдикцію США і тому не мають права на громадянство. Однак 14-та поправка, ратифікована в 1868 році, була спрямована на забезпечення громадянства для колишніх рабів і їхніх нащадків, і з того часу гарантує громадянство всім, хто народився на території США”. // УП